Sakarya’da şüpheli ölüm! Genç adam sokak ortasında kendinden geçmiş halde bulundu





KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eren Atay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Eren Atay'ın ölümüne ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı alkol tüketimi ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak otopsi sonucunda Eren Atay'ın ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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