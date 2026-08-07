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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:24

Sakarya'da şüpheli ölüm! Genç adam sokak ortasında kendinden geçmiş halde bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 25 yaşındaki Eren Atay sokakta kendinden geçmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu. Genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Eren Atay neden öldü? İşte detaylar…

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI Yaşam
Sakarya’da şüpheli ölüm! Genç adam sokak ortasında kendinden geçmiş halde bulundu
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Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 25 yaşındaki Eren Atay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sokakta kendinden geçmiş halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eren Atay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Eren Atay'ın ölümüne ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı alkol tüketimi ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için genç adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak otopsi sonucunda Eren Atay'ın ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA #SERDİVAN

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Sakarya'da şüpheli ölüm! Genç adam sokak ortasında kendinden geçmiş halde bulundu
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