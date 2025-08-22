Şüpheli ölümde zehirlenme ihtimali

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 kız kardeşin evlerinde ölü bulunmalarının ardından farklı bir mahallede yaşayan Cemile Arslanhan'ın (60) da evinde ölü bulunması sonrasında peşpeşe yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma açıldı.Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkiinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'ın (65) cansız bedenleri evde bulunmuştu. İki kardeşin yalnız yaşadığı evde yapılan incelemede vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. İki kardeşin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.Yine Artuklu ilçesinde aynı gün akşam saatlerinde ise Yalım Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan Cemile Arslanhan'ın (60) cesedi bulundu. Vücudunda darp ya da kesici alet izi bulunmayan kadının ilk otopside kalp krizinden öldüğü belirlendi.