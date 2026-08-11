Şüpheli ölüme Adli Tıp merceği

İstanbul Kağıthane'de ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, odada hareketsiz halde yatan Azerbaycan uyruklu Latife İbadova'nın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri, kapısı ve penceresi açık olan bir eve girdi. Yerde hareketsiz yatan bir kadının hayatını kaybettiği saptandı. Kadının Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğunu tespit etti.

Yapılan ilk incelemelerde İbadova'nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadı. Ancak evde masanın üzerindeki pet şişede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Mahalle sakinleriyle görüşen polis ekipleri, Ferhat isimli bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallelinin iddiasına göre Ferhat isimli kişi, ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldı. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk çalışmalarda kadının mide kanseri olduğu, ölümünün ise bundan kaynaklandığı değerlendirilirken, ihbarı da Ferhat isimli kişinin yaptığı ve çeşitli suçlardan aranması olduğu için korkup kaçtığı öne sürüldü.