Şüpheli yangından çifte cinayet çıktı

Mersin
'de, 2 yıl önce- Erdemli
ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta yaşayan Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evinde yangın çıktı. Yangın söndürüldüğünde evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli olduktan sonra ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan Arslanlı Mahallesi'ndeki evlerine yerleşen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayet şüphesi ile yeniden incelemeye alındı. Uzman bilirkişi heyeti yangının içerden kundaklama şeklinde çıkarıldığına dair rapor verdi. Olayla ilgili baz istasyonu kayıtlarına göre yangın çıktığı saatlerde 46 yaşındaki Celal Özden'in orada olduğu belirlendi. Ekipler, aynı mahallede yaşayan ve yangın sonrası Mersin kent merkezindeki kuyumcuların olduğu bölgede dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli Özden'i gözaltına aldı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli Özden, olay günü 'arkadaşım' dediği Bütüner çiftinin evinde olduğunu kendisinin ayrıldıktan sonra olayın yaşandığını söyledi. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli, planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisinin 'cenazeleri sevmiyorum' diyerek cenazeye katılmadığı ileri sürüldü. Olayda ablası ve eniştesi vefat eden İlhan Günay, "İlk günden itibaren bu olayın yangın olmadığını düşünüyorduk. Bütün bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık" dedi.