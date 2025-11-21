Haberler Yaşam Haberleri Sur katilinin sesini kullanarak skandal paylaşıma imza atmışlardı: 3'üncü kişi de gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 22:58 Son Güncelleme: 21.11.2025 23:20

Sur katilinin sesini kullanarak skandal paylaşıma imza atmışlardı: 3'üncü kişi de gözaltına alındı!

Fatih’te işlenen sur cinayetinin sesini kullanarak sosyal medyada video çeken ve İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz pozlar verip alay eden üç kişi İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı. Şüphelilerin, mezardaki görüntülerin yayılmasından sorumlu tuttukları 14 yaşındaki D.D.Ö.’yü tehdit ettikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin yarın adliyeye sevki bekleniyor.

ALİ RIZA AKBULUT ALİ RIZA AKBULUT Yaşam
Sur katilinin sesini kullanarak skandal paylaşıma imza atmışlardı: 3’üncü kişi de gözaltına alındı!

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik isimli cani kan donduran cinayetlere imza atmıştı. 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i vahşice katleden ve ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

3 KİŞİ SUR KATİLİNİ PAYLAŞARAK GÖNDERİ YAYINLADI

Sosyal medyada Fatih Surları'ndaki 3 kişinin, İkbal ve Ayşenur'u vahşice katleden Semih Çelik'in sesini fon müziği yaparak verdiği görüntüler ve saygısızca fotoğrafları da tepki çekti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

3'ÜNCÜ KİŞİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

21 Kasım gecesi saat 00.47'de Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki bir adresten gelen ihbar, olayın boyutunu daha da büyüttü. Aynı sınıfta okuduğu arkadaşlarının mezardaki görüntülerin sosyal medyada yayılması nedeniyle sorumlu tuttuğu 14 yaşındaki D.D.Ö.'nün tehdit edildiği belirlendi. Emniyet ekipleri hem videodaki kişileri hem de tehdit iddiasındaki isimleri tek tek tespit etti.

YAPTIKLARI "ÖLEN KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET" SUÇUNDAN SAYILDI

Mezar başında uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen 15 yaşındaki Y.A., Ö.D. ve Ö.E.E., 21 Kasım günü yakalandı. Olay yerinde bulunmayan ancak D.D.Ö.'yü tehdit edenlerden biri olduğu değerlendirilen 15 yaşındaki E.N.A. da gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yakalanan tüm şüpheliler hakkında "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin 22 Kasım günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sur katilinin sesini kullanarak skandal paylaşıma imza atmışlardı: 3'üncü kişi de gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz