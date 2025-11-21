Sur katilinin sesini kullanarak skandal paylaşıma imza atmışlardı: 3’üncü kişi de gözaltına alındı!

3'ÜNCÜ KİŞİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

21 Kasım gecesi saat 00.47'de Beylikdüzü Sahil Mahallesi'ndeki bir adresten gelen ihbar, olayın boyutunu daha da büyüttü. Aynı sınıfta okuduğu arkadaşlarının mezardaki görüntülerin sosyal medyada yayılması nedeniyle sorumlu tuttuğu 14 yaşındaki D.D.Ö.'nün tehdit edildiği belirlendi. Emniyet ekipleri hem videodaki kişileri hem de tehdit iddiasındaki isimleri tek tek tespit etti.