Sur’da huzur gezintisi

Diyarbakır'da bir dönem suçluların merkezi konumundaki Sur İlçesi'ne bağlı Hasırlı Mahallesi'ndeki Yenikapı Caddesi artık Nişantaşı caddelerini aratmıyor.Hendek operasyonlarından sonra cazibe merkezi haline gelen bölgede, tarihi kilise ve camilerin de yer aldığı Yenikapı caddesinde hem gece hem gündüz yoğun insan trafiği yaşanıyor. Geceleri İstiklal ve Nişantaşı'nı aratmayan Yenikapı Caddesi, terörsüz Türkiye süreciyle de birlikte artık eski günlerini geride bıraktı.Yıllardır bölgede esnaflık yapan Kadri Önalan, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte gelen turist sayısının da arttığını belirterek, "Bir dönem karanlığın çökmesiyle birlikte esnaf iş yerini kapatarak eve gidiyordu. Ama bölgede uzun süredir sağlanan huzur ortamı ve yeni sürecin de etkisiyle kentimiz cazibe merkezi oldu. O karanlık dönemin yerini aydınlık günler aldı. Artık geleceğe de güvenle bakıyoruz. Bu ortamı kaybetmemek için değerini bilmeli ve sahip çıkmalıyız" dedi. Gazi caddesi esnaflarından Şinasi Bozkuş ise, "Tarihi bölgemiz kentin can damarı ve kalbidir. Eski günler geride kaldı. Sur'un özellikle Yenikapı ve Gazi Caddesi, artık gündüz nasıl kalabalık ise, gece de aynı şekilde kalabalık. Turist yoğunluğu yaşanıyor" ifadelerini kullandı.