Haberler Yaşam Haberleri Sur’da konser ve gösteriler iptal
Giriş Tarihi: 15.10.2023

Sur’da konser ve gösteriler iptal

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır'da, bugün başlayan, "Sur Kültür Yolu Festivali" programı kapsamındaki tüm konser ve gösteriler iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, "Sur Kültür Yolu Festivali" bugün (14 Ekim) başladı. 22 Ekim'e kadar sürmesi planlanan festival kapsamındaki tüm konser ve gösteriler Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle nedeniyle iptal edildi.
Sur Kültür Yolu Festivali X hesabından yapılan paylaşımda "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız" denildi. Diyarbakır'da STK'lar ve bazı siyasi parti temsilcileri Filistin'de yaşanan katliam nedeniyle festivalin iptal edilmesini istemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA | DSÖ İsrail'in hastanelere yönelik baskısını şiddetle kınadı: Bu bir ölüm cezasıdır!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
O kadınla boşuna yarışmasın
ARKADAŞINA GÖNDER
Sur’da konser ve gösteriler iptal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA