Sur’da konser ve gösteriler iptal

Diyarbakır'da, bugün başlayan, "Sur Kültür Yolu Festivali" programı kapsamındaki tüm konser ve gösteriler iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, "Sur Kültür Yolu Festivali" bugün (14 Ekim) başladı. 22 Ekim'e kadar sürmesi planlanan festival kapsamındaki tüm konser ve gösteriler Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle nedeniyle iptal edildi.Sur Kültür Yolu Festivali X hesabından yapılan paylaşımda "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız" denildi. Diyarbakır'da STK'lar ve bazı siyasi parti temsilcileri Filistin'de yaşanan katliam nedeniyle festivalin iptal edilmesini istemişti.