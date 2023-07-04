Sürekli Dizi Karakterleri - Sürekli Dizi Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Sürekli Dizi’nin özgün adı “Regular Show”dur. Sürekli Dizi karakterleri, birbirinden farklı kişiliklere sahiplerdir. Regular Show karakterleri kimlerdir dediğimizde dizinin başkahramanlarının Mordecai ve Rigby olduğunu öğreniriz. Sürekli Dizi karakterler ve özellikleri nelerdir sorusuna Amerikan çizgi dizisi olduğundan isimlerinin İngilizce olduğu ve Benson, Skips, Pops, Kas Adam, Çak Beşlik Hayalet, Margaret ve Eileen gibi karakterler olduğu yanıtını veririz.
ABONE OL
Sürekli Dizi karakterleri, Mavi alakarga Mordecai ve Rakun Rigby adlı iki arkadaşın yaşadıkları maceralarını anlatır. Dizi parkta çalışan ve sürekli işten kaytarmaya çalışan ikilinin maceraları ile geçer. Dizi çocukların ilgisini görürken yetişkinler tarafından da ilgi görmüştür. Regular Show karakterleri, farklı farklı türlerde karakterlerdir. Sürekli Dizi karakterler ve özellikleri izlemeye ilk başlayanların oldukça merak ettiği bir konudur. Sizler için Sürekli Dizi karakterleri ve özelliklerini derledik.
Sürekli Dizi Karakterleri
Sürekli Dizi, beraber parkta çalışan 23 yaşındaki iki arkadaş Mordecai ve Rigby'nin günlük yaşamlarının etrafında döner. Herhangi bir yolla kendilerini eğlendiren ikilinin maceraları ile dizinin senaryosu ilerler. Bu nedenle iki ana karakter Mordecai ve Rigby'dir.
Sürekli Dizi Karakterlerinin İsimleri, Hikâyeleri ve Özellikleri
Sürekli Dizi karakterlerinin isimleri, hikâyeleri ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Mordecai, dizideki başkarakteri olan bir mavi alakargadır. 23 yaşındadır ve parkta çalışmaktadır. İşten kaytarmayı sever. Video oyunları, yumruk atmaca, taş-kâğıt-makas ve bakışma yarışması gibi oyunlar oynayarak gününü geçirmeye bayılır. Kahve Dükkânında çalışan Margaret'ten hoşlanmaktadır.
Rigby, çocuksu bir ruha sahip olan bir rakundur. Mordecai gibi 23 yaşındadır. Çok tembel bir karakterdir. Sürekli tuhaf ve farklı şeyler yapması ile bilinir. En kötü huyu sürekli yalan söylemesidir.
Donald, Rigby'nin erkek kardeşidir. "Don" olarak bilinir. Rigby'e göre daha iyi ve daha sevimlidir, İyi niyetli, sarılmayı seven ve sevecen bir karakterdir.
Benson, bir sakız makinesidir ve parkın müdürüdür. Çok sorumluluk sahibi ve çalışkandır.
Skips, aslında dağlardan gelen bir koca ayaktır ama çok dost canlısı ve olgun olduğu için yıllardır parkta çalışmaktadır. Çalışkan bir işçidir ve işinde çok yeteneklidir. Ölümsüzdür ve yüzlerce yıldır yaşıyordur. Her yıl doğum gününde tören dansı yapmasının nedeni ölümsüz olabilmek içindir.
Pops Maellard, parkın sahibidir. Çok hassas olması ile bilinir ve duygularını incitecek bir olay olduğunda sık sık sinirlenir veya ağlar. Hassas biri olduğunu şiir, güreş, müzik, doğa, hayvanlar ve oyunlarla yakından ilgilenmesinden anlayabiliriz. Masum, sevecen ve hayat dolu bir karakterdir. Cüzdanında para yerine lolipop taşıması ile bilinir.
Mitch "Kas Adam" Sorenstein, parkta toprak görevlisi olarak çalışan biridir. Yeşil tenli ve oldukça obezdir. Bu nedenle aşırı derecede yemek düşkünüdür.
Çak Beşlik Hayalet, parkta toprak görevlisi olarak çalışan el şeklinde bir hayalettir. Kas Adam en iyi arkadaştır. Parti düşkünü ve eğlenceli bir karakterdir. Fakat kötü bir espri anlayışı vardır.
Margaret Smith, dişi bir kırmızı bülbüldür. Yerel bir kafede garson olarak çalışır. Bir süre sonra diziden ayrılan Margaret, bir haber muhabiri olarak geri döner. Tatlı, sevecen, mantıklı ve güzel bir karakterdir.
John, Margaret'in kuzenidir. Yapay bir tahta bacağı vardır.
Eileen Roberts, zeki, güzel ve mantıklı bir kişiliğe sahiptir. Margaret'in kuzeni hatta eni iyi arkadaşıdır. Bu nedenle başlarda Margaret'in yanında yerel bir kafede çalışır. Utangaç ve çekingen bir köstebektir.
Thomas (Nicolai), parkta stajyer olarak çalışmaktadır. Aslında gizli bir Rus ajanıdır ve ilerleyen bölümlerde gerçek adının Nicolai olduğu ortaya çıkmıştır.
Audrey, Benson'ın komşusu ve sevgilisidir. Eskiden Demir Karınlı Chuck ile çıkmıştır.
Cloudy-Jay (CJ), Tatlı, öfkelendiğinde çok büyük fırtınalar çıkartan bir karakterdir ve oldukça güzel bir karakter olduğu da gözden kaçmaz.
Starla, Kas Adam gibi obez bir yeşil kadındır. Bu nedenle "Kas Kadın" lakabını almıştır. Ayrıca Kas Adam'la sevgilidir. Bir süre sonra nişanlanır ve evlenirler. İkisinin bir sürü çocukları olur.
Ölüm, belinde bir tırpanla gezdiği için bu ismi almıştır. Motosiklet kullanmayı sever. Dört kollu bir kadınla evlidir. Ayrıca Thomas adında bir çocuğu vardır. Thomas 300 yaşındadır. Ailesi konuşamıyor zannetse de konuşabiliyordur. Skips'in canını almak onun en büyük hedeflerinden biridir.
Gene, Benson'un rakibidir. Park müdürüdür ve bir satış makinesidir.
Pam, Park çalışanlarını incelemek için gelen bir bilim adamıdır. Benson ile bir ilişki yaşarlar. Benson uzaya gidip geri döndüğünde de ilişkileri kaldığı yerden devam eder.