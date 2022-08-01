Haberler Yaşam Haberleri Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:33 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:33

Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Maltepe sahilinin ve çevresinde bulunan bazı alanların İstanbul'da yaşayan vatandaşlarca büyük öneme sahip olması ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Süreyya Plajı Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'na nasıl gidilir, sahile yakın mıdır gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Süreyya Plajı Marmaray Durağı

Süreyya Plajı Marmaray Durağı, İstanbul'un Anadolu Yakasında Maltepe ilçesinin Yalı Mahallesi'nde yer alan TCDD'ye ait hemzemin tren istasyonudur. İstanbul – Haydarpaşa – Ankara demiryolu üzerinde bulunan istasyon 1966'da hizmete girmiştir. 2013 yılına kadar kullanılan istasyon Marmaray projesinin inşası için kapatılmış ve 2019 yılında tekrardan kullanıma başlanmıştır. Kapatılana kadar olan süreçte de Haydarpaşa – Gebze Banliyö Trenine hizmet vermiştir. Günümüzde ise Halkalı – Gebze ve Ataköy – Pendik Banliyö trenlerine hizmet vermektedir. Marmaray seferleri günümüzde her 15 dakikada bir yapılmaktadır.

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Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu Nerede?

Süreyya Plajı Tren İstasyonu, Maltepe ilçesinde bulunmakta ve Maltepe Miting Alanı ve Orhangazi Şehir Parkı ve Maltepe Sahil Parkı'na yakınlığıyla bilinmektedir. Bu bahsedilen alanların önemli ve sık ziyaret edilen alanlar olması da buralara ulaşım konusu hakkındaki soruları doğurmuştur. Marmaray ile Süreyya Plajı İstasyonu'nda inecek olan yolcular kısa yürüme mesafeleriyle bahsedilen bu noktalara rahatlıkla gidebilmektedir.

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Süreyya Plajı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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