Suriye ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’de yaşanan gelişmelerin devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip edildiğini belirterek, özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ve provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini ifade ederek "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirten Tunç, "Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

