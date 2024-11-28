Suriye’de cansız bedeni bulunmuştu: Hüsamettin Yalgettekin Şırnak’ta defnedildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin'i (22) arama çalışmaları AFAD koordinesinde yürütülmüş, itfaiye, Van, Bitlis Emniyeti, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) dalgıçları ile Diyarbakır AFAD ekipleri çalışmalara dahil olmuştu.

Yalgettekin'in cansız bedeni, 26 Kasım'da Suriye'nin Derik bölgesinde bulunmuştu. Ailesi tarafından teşhis edilen Yalgettekin'in cenazesi Suriye'den Irak'a, oradan da Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi'ye getirildi. Gencin cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından dün gece defnedildi...