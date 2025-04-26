Suriye’de görev yapacak özel harekât polisleri dualarla uğurlandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve görev yapacak personelin aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, polislerin kutsal bir göreve çıktıklarını vurgulayarak, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün" dedi.

Duaların ardından özel harekat polisleri, mesai arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı.