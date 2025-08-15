Suriyeli ailelerin eve dönüşü devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü; İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ndeki Geçici Barınma Merkezi'nde her gün "Geri Dönüş" mesaisi yapıyor. Bu kapsamda dün merkezden iki otobüs daha hareket etti. Suriye'de uzun yıllar boyunca devam eden ve biten iç savaş nedeniyle ülkemizde koruma altında olan ve Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş İşlemleri başlatılan Suriye uyruklu kişiler ülkelerine uğurlandı. Yasal olarak ülkemizde kalan ve koruma ihtiyaçları ortadan kalkan Suriyeliler, kendi iradeleriyle ülkelerine geri dönüş taleplerini ikamet ettikleri illerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra gerekli yasal işlemleri işte burada başlatılıyor. Yasal işlemlerinin ardından otobüslerle Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne yola çıkarılan Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor. Gönüllü Geri Dönüş için Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı, Hatay Yayladağı Kara Hudut Kapısı, Hatay Zeytindalı Kara Hudut Kapısı, Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısı, Kilis Çobanbey Kara Hudut Kapısı, Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı ve Şanlıurfa Akçakale Kara Hudut Kapısı kullanılıyor. Evrakları tamamlanan kişilerin Yol İzin Belgeleri ile yaptıkları yolculuğun ardından Sınır Kapıları'nda parmak izi doğrulamaları yapılarak çıkışları sağlanıyor. Suriye vatandaşlarına eşyalarını ve araçlarını ülkelerine götürebilmeleri için de kolaylık sağlanıyor.
"ÜLKEMİZİ İLK DEFA GÖRECEĞİZ"
Sınırda geçiş işlemleri yapılırken üçüncü göz olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden bir yetkili de bulunuyor ve herhangi bir zorla gönderilme olmadığını kontrol ederek gönüllü ve güvenli geri dönüşlere "Gözlemci" olarak şahitlik ediyor. Süreçte kayıt işlemlerinden ulaşım planlamalarına kadar her detay, insan onuruna yakışır şekilde planlanıyor. Gönüllü ve güvenli geri dönüşte her gün seri geri dönüşlerin sağlandığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Yerleşkesi Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde Suriye uyruklu aileler SABAH'a konuştu. 10 yıldır ülkemizde yaşayan üç kardeş Nurtaç Davud (10), Rosim Davud (8), Nazlı Davud (13) "Türkiye çok güzeldi. Bizler çok sevdik ve çok alıştık. Türkiye bize kapısını açtı. Bu yüzden Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Ülkemizi ilk defa göreceğiz ve hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirmemizde Türkiye'nin yeri çok başka ve çok büyük... İşte bu nedenle Türkiye'ye aile olarak minnettarız" dedi. Nurtaç Davud ülkemizde sahiplendiği kedisi Miço'yu da yanına alarak Suriye'ye götürdü. Suriye uyruklu Mahmod Al Buya (52), Türkiye'de dünyaya gelen 16 çocuğuyla birden ülkesine dönerken Türkiye'ye teşekkür etti.
"HAYATI VE İNSANLIĞI BURADA ÖĞRENDİM"
SABAH'a konuşan Suriyeli Ahmad Al Ahmad (16) "Türkiye'ye altı yaşımda geldim. Türkiye'de büyüdüm ve yetiştim. Burada çok fazla ve çok iyi insanla tanıştım. Hepsine minnettarım ve yaşadıklarımı unutmam. Burada hayatı ve insanlığı öğrendim diyebilirim. Teşekkürler Türkiye" dedi. 11 yılın ardından ülkesine geri dönen Mostafa Sadık (56) "Çok sevdiğimiz bu ülkeden ayrılmak çok zor ve şimdi çok duyguluyum. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Halkı'na teşekkür ederim. Allah Türkiye'den razı olsun" ifadelerini kullandı. 11 yıldır ülkemizde olan Mohamed Nakşibendi (41) de "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanlarını da öyle... Yerleri her zaman ayrı olacak. Bize sahip çıkan bu ülkeyi ve insanlarını asla unutmayacağız. Türkiye'yi her zaman çok iyi hatırlayacağız" dedi. SABAH'a konuşan Ömer Zivane (25) "Ben burada büyüdüm, evlendim ve çocuk sahibi oldum. Babamı burada kaybettim. Mezarı da burada... Her şey Türkiye sayesinde oldu. Belki ben de hayatta olmayacaktım. Şimdi ülkemize gidiyoruz. Ben Halep'e gidiyorum. Hayata orada sıfırdan başlamamız gerekiyor çünkü insan ülkesini özler. İleride elbet ziyarete geleceğiz. Çocuklarımı dedelerinin mezarına getireceğim" dedi. İstanbul İl Göç İdaresi Yetkilileri; aileleriyle birlikte ülkelerine giden çocuklara hediyeler verdi.
BİR MİLYONDAN FAZLA DÖNÜŞ YAŞANDI
8 Aralık 2024 sonrası Suriye'deki gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Söz konusu tarihten sonra toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise bir milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı iki milyon 543 bin 711 oldu. Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin gönüllü geri dönüşler konusunda hazırladığı planın çok başarılı bir şekilde ilerlediğini tüm dünyaya ifade etmişti. Türkiye'nin yürüttüğü gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş çalışmaları konusunda kurulan sistemin diğer ülkelere de örnek olması gerektiğini söyleyen Filippo Grandi "Türkiye'den öğrenilecek çok şeyler var.. O kadar kapsamlı ve titiz hazırlanmış ki; bu plan hakkında bir kitap bile yazılabilir" ifadelerini kullanmıştı.