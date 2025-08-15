Suriyeli ailelerin eve dönüşü devam ediyor

"HAYATI VE İNSANLIĞI BURADA ÖĞRENDİM"

SABAH'a konuşan Suriyeli Ahmad Al Ahmad (16) "Türkiye'ye altı yaşımda geldim. Türkiye'de büyüdüm ve yetiştim. Burada çok fazla ve çok iyi insanla tanıştım. Hepsine minnettarım ve yaşadıklarımı unutmam. Burada hayatı ve insanlığı öğrendim diyebilirim. Teşekkürler Türkiye" dedi. 11 yılın ardından ülkesine geri dönen Mostafa Sadık (56) "Çok sevdiğimiz bu ülkeden ayrılmak çok zor ve şimdi çok duyguluyum. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Halkı'na teşekkür ederim. Allah Türkiye'den razı olsun" ifadelerini kullandı. 11 yıldır ülkemizde olan Mohamed Nakşibendi (41) de "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanlarını da öyle... Yerleri her zaman ayrı olacak. Bize sahip çıkan bu ülkeyi ve insanlarını asla unutmayacağız. Türkiye'yi her zaman çok iyi hatırlayacağız" dedi. SABAH'a konuşan Ömer Zivane (25) "Ben burada büyüdüm, evlendim ve çocuk sahibi oldum. Babamı burada kaybettim. Mezarı da burada... Her şey Türkiye sayesinde oldu. Belki ben de hayatta olmayacaktım. Şimdi ülkemize gidiyoruz. Ben Halep'e gidiyorum. Hayata orada sıfırdan başlamamız gerekiyor çünkü insan ülkesini özler. İleride elbet ziyarete geleceğiz. Çocuklarımı dedelerinin mezarına getireceğim" dedi. İstanbul İl Göç İdaresi Yetkilileri; aileleriyle birlikte ülkelerine giden çocuklara hediyeler verdi.