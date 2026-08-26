Suriyeli genç üçüncü kattan kaldırıma çakıldı: İş yeri sahibi gözaltında

Olay, Salı günü saat 11.00 sularında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş merkezinin üçüncü katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa Ahmed dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Giriş kattaki mağaza çalışanının ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ahmed, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri, iş yeri sahibi C.A. ile imalathanede bulunan diğer çalışanları gözaltına aldı.