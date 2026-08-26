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Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:26

Suriyeli genç üçüncü kattan kaldırıma çakıldı: İş yeri sahibi gözaltında

Suriye uyruklu Mustafa Ahmed (23), Sultangazi'de çalıştığı iş merkezinin üçüncü katından düştü. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Semih KARA Semih KARA
Suriyeli genç üçüncü kattan kaldırıma çakıldı: İş yeri sahibi gözaltında
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Olay, Salı günü saat 11.00 sularında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş merkezinin üçüncü katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa Ahmed dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Giriş kattaki mağaza çalışanının ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ahmed, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri, iş yeri sahibi C.A. ile imalathanede bulunan diğer çalışanları gözaltına aldı.

#SULTANGAZİ

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Suriyeli genç üçüncü kattan kaldırıma çakıldı: İş yeri sahibi gözaltında
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