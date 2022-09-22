Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu

ALMANYA'YA gitmek isteyen Suriye uyruklu 7 kişi, bir süre önce ülkelerinden Mersin'e geldi. Burada tanıştıkları 4 kişi de para karşılığında kendilerini Almanya'ya götürebileceğini söyledi. Parayı alan şüpheliler, otomobille Adana'ya götürdükleri Suriyelileri, Seyhan ilçesindeki bir eve yerleştirdi. Ardından da silahla tehdit ederek 8 bin Euro ve cep telefonlarını alan şüpheliler, bisküvi ve meyve suyu bıraktıktan sonra, evin kapısını dışarıdan kilitleyip kayıplara karıştı. Evde 3 gün mahsur kalan gruptan Baran Diyar, dün sabah çatıya çıkıp, buradan da sokağa atlayarak mahalledeki bir marketten yardım istedi. Suriyelileri kurtarıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi arıyor.