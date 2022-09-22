Haberler Yaşam Haberleri Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu
Giriş Tarihi: 23.9.2022

Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu
ALMANYA'YA gitmek isteyen Suriye uyruklu 7 kişi, bir süre önce ülkelerinden Mersin'e geldi. Burada tanıştıkları 4 kişi de para karşılığında kendilerini Almanya'ya götürebileceğini söyledi. Parayı alan şüpheliler, otomobille Adana'ya götürdükleri Suriyelileri, Seyhan ilçesindeki bir eve yerleştirdi. Ardından da silahla tehdit ederek 8 bin Euro ve cep telefonlarını alan şüpheliler, bisküvi ve meyve suyu bıraktıktan sonra, evin kapısını dışarıdan kilitleyip kayıplara karıştı. Evde 3 gün mahsur kalan gruptan Baran Diyar, dün sabah çatıya çıkıp, buradan da sokağa atlayarak mahalledeki bir marketten yardım istedi. Suriyelileri kurtarıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi arıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! 'Sorunlarını çözmek, bizim görevimiz'
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi!
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları/Bursluluk sınav sonuçları MEB ekranından öğrenilecek
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ bilet sorgulama
Memleket ne hale geldi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son Dakika Haberi: Yeni TOKİ indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan detayları paylaşacak: İndirim kampanyası geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyelilerin Almanya hayali Adana’da son buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA