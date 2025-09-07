Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı! 1.2 milyon Suriyeli geri döndü

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından toplam 474 bin 18 Suriyeli ülkelerine geri dönüş yaptı.

2016'DAN BU YANA 1,2 MİLYON KİŞİ DÖNDÜ

2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİNDE DE SURİYELİLERİN YANINDA

"Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.