Suriye’nin kuzeyinde Türkçe rüzgarı! Güvenli bölge, Türkçe ile ilmek ilmek işleniyor

Enstitü tarafından ilk olarak 2020 yılında Azez'de başlayan Türkçe eğitimleri, 4 yıl içinde güvenli bölgenin tamamına yayıldı. Yılda 4 kez açılan kurslar, her dönem maksimum seviyeye ulaşarak 1500'ü aşkın kişiyi mezun ediyor. Bölge genelinde bugün itibarıyla 264'ü çocuk olmak üzere toplamda 1687 kursiyer Türkçe öğreniyor. Katılımcıların 643'ünü kadınlar oluşturuyor.

YEREL TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ EĞİTİLİYOR

4 büyük merkezin yanı sıra Çobanbey, Ahtarin, Cinderesi ve Raco temsilciliklerinde de kurslar tüm hızıyla sürüyor. Bu sene itibarıyla Afrin'de görev alacak yerel Türkçe öğretmenlerine yönelik Türkçe kursları başladı. Yalnızca bu yıl, "Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında tüm bölgede 300'e yakın yerel Türkçe öğretmenine, Türkçe öğretimine yönelik sertifikaları verildi. Ayrıca Ahtarin'de açılan Kız Sağlık Meslek Lisesi'nin Türkçe hazırlık derslerini de Yunus Emre Enstitüsü üstlendi.

ÜNİVERSİTELERDE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI

2021 yılından bu yana Özgür Halep Üniversitesi, Özgür Şam Üniversitesi, Nahda Üniversitesi ve El-Maali Üniversitesi gibi bölgenin büyük üniversitelerinde öğrenciler Türkçe hazırlık sınıflarını tamamlayarak kendi bölümlerine geçiş yapıyor. Güvenli bölgedeki Türk kurumlarının yerel personellerine yönelik eğitimler de 4 senedir kesintisiz olarak sürüyor.