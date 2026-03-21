Haberler Yaşam Haberleri Suriye’ye 13 yıl sonra ilk sefer
Giriş Tarihi: 21.03.2026

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Suriye savaşının ardından ara verilen Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin tren seferleri, tamamlanan zemin iyileştirme, ray bakımı ve teknik onarım çalışmalarının ardından yeniden yük ve yolcu taşımacılığına açılıyor. Suriye iç savaşının başlaması ve sınır bölgesinde önce El Nursa sonrasında YPG'nin kontrolü ele geçirmesi ile 2013 yılında durdurulan seferler, 25 Mart tarihinden itibaren hem yük hem de yolcu taşımacılığına açılacak. 13 yıllık aranın sona ermesiyle Şenyurt, Nusaybin, Akçakale ve bölge ilçelerini doğrudan ilgilendiren seferler yeniden başlamış olacak.

