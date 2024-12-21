Suriye’ye ilk yardım Türk Kızılayı’ndan

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türk Kızılayı, Suriye Kızılay'ı ile işbirliği platformu imzaladı. İşbirliği çerçevesinde Suriye'ya yapılacak yardımlar konusunda birlikte hareket edilecek.

İLK YARDIM TÜRKİYE'DEN

Rejimin devrilmesinin ardından Suriyelilere ilk yardım eli Türkiye'den geldi. Türk Kızılay'ı Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımı ile gıda yardımı dağıtımı gerçekleştirdi. Berze bölgesinde gerçekleştirilen gıda yardımlarında bir çok temel ihtiyaç malzemesinin yanında soğuk havalara karşı battaniyede dağıtıldı.

"BİZLERE ÇOK ROL DÜŞÜYOR"

Açılışta konuşan Türk Kızılay'ı Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Şam'a resmi delegasyonumuzu açmak için geldik. Büyükelçiliğimizin ardından ikinci yabancı misyonu bu. Yeni bir başlangıçın eşiğindeyiz. Suriyelilerin yaşadığı ve bedelini en çok masum halkın ödediği ciddi bir durumu hep birlikte yaşadık. Halkın bir çoğu defalarca evini terk etmek zorunda kaldı. Bugün farklı bir dönemin eşiğindeyiz. Çilvegöz'ünden geçip geldik. Oradaki çocuklar bizim çocuklarımız olmuş. Türkçe konuşuyorlar. Uygun şartlar oluştuğunda hepsinin buraya dönmek istediğini anlıyoruz. Bu süreçte bizlere düşen çok rol olacak. Bir günde olacabilecek bir durum değil" dedi.

KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Türk Kızılayı Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz , "Biz burada iki Kızılay başkanı bir araya gelerek hızlı bir şekilde bu toparlanmaya katkı vermek adına insani yardım alanında karşılıklı işbirliği yapacağımızın aslında sözünü olduk" dedi.

FARKLI PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Yardım dağıtımında konuşan Türk Kızılay'ı Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Suriye tamamen normale dönene kadar yapılacak çalışmaların başlangıcı. Tabi ki iyileşmek için zaman gerekicek. İlk olarak gıda yardımıyla başladık. Sonrasında çalışmaları ilerletmek için projeler geliştiyoruz. Bizim burada yapmamız gereken insanların kendi hayatlarını kazabilme üzerine çalışmalar yapmak" diye konuştu.

Suriye Kızılay'ı başkanı ise Türk Kızılayı heyetini burada olmasında dolayı memnuniyetlerini ve Türklerle çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 75 BİN KOLİ

Türk Kızılay yardımlarının dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünüde Suriye'ye 75 bin yardım kolisi gönderdi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün gönderdiği yardım kolilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu bulunuyor.