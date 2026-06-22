Sürpriziyle babasını göklere uçurdu

Pilotaj öğrencisi genç kız, Babalar Günü sürprizi yaptığı babasını eğitim uçağıyla Konya semalarında uçurdu. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümü 4. sınıf öğrencisi Ebrar Demirel (23), babası Halil İbrahim Demirel'e (56) Babalar Günü sürprizi yaptı. Demirel, planladığı özel uçuş için babasını öğretmenlerle görüşme bahanesiyle okula davet etti. Pilot koltuğuna geçen Demirel, tek motorlu eğitim uçağının kokpitine babasını da alarak uçuş yaptı. Oldukça heyecanlanan baba Demirel, uçuşun ardından kızına sarıldı.