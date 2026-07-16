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Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:15

Suruç’ta araç otoparkında yangın

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir otoparkta çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangında 15 araç zarar gördü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta araç otoparkında yangın
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Suruç ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan yediemenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah dumanlar ilçe merkezinden görüldü. Dumanları fark eden vatandaşlar büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken 15 aracın yangında zarar gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ŞANLIURFA #SURUÇ

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Suruç’ta araç otoparkında yangın
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