Motosiklet kazasında ağır yaralanan 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Suruç ilçesi Yenişehir Mahallesi eski Devlet Hastanesi arkasında Salih Yavuz'un kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Yavuz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yavuz, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Salih Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesinin, hastanede yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.