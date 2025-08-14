Suruç’ta sulama kanalında feci son! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Suruç ilçesine bağlı Pehlivan Kesme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye'den akrabalarının yanına gelen 13 yaşındaki erkek çocuk, öğle saatlerinde köyden geçen sulama kanalına girerek yüzmeye başladı.

Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk, çevredekilerin gözü önünde sulara kapılarak kayboldu. Panik yaşayan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.