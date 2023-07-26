Sürücü iki hız sınırını da ihlal etti

Diyarbakır'da, basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31) bir gün önce aldığı bisikletiyle Dicle Üniversitesi Kampüsü içinden geçen Hayati Avşar Caddesi'ndeki yaya geçinden karşıya geçmek isterken, Mahsun K.'nın (36) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak İstanbul Bostancı'da da geçen hafta Sezer Temel Ünlü, polis kontrol noktasından kaçarken bisikletçi Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep olmuş ve kayıplara karışmıştı.Buğdaycı'nın ölümüyle sonuçlanan kazanın yaşandığı caddenin üniversitenin lojmanları ile hastaneye gidişlerde kullanıldığı, Bingöl ve Muş gibi kentler ile ilçelerden gelen araçların da kullanması nedeniyle 24 saat kamerayla izlendiği öğrenildi.Caddedeki hız limiti 50 kilometreyken, kavşaklar ve yaya geçitlerinde ise hız sınırı 30 kilometre. İzmir'den akraba ziyareti için Diyarbakır'a gelen Mahsun K.'nın kullandığı otomobilin ise Buğdaycı'ya 65 kilometre hızla çarptığı ortaya çıktı. Böylece kazada sürücünün iki kere hız ihlali yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca yolda yaya geçidine yaklaşılırken araçların yavaşlamaması için herhangi bir kasis olmaması da dikkat çekti.Polis raporunda kazaya Buğdaycı'nın neden olduğu vurgulandı. Mahsun K., hız sınırını aşmasına rağmen, Buğdaycı daha çok kusurlu bulunduğu için tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Aile, avukatları aracılığıyla polis raporuna ve sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti.Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın 5 yaşındayken babasını kaybetmesi üzerine kendisini büyüten eniştesi ve kuzeni Şeyhmus Kutlu şunları anlattı: "O benim kuzenim değil kızımdı. Ciğerimiz yanıyor. Kaza sonrası tutulan rapor yüreğimizi yaktı. Kızımın canına mal olan kişinin 24 saat geçmeden serbest bırakılmasına anlam veremedik. Hem kızımız öldü hem de suçlu gösteriliyor."Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümüyle ilgili bisiklet kullanıcıları sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Ben Mihrace Yasemin Buğdaycı. Bisikletime binerken öldürüldüm. Beni öldüren Mahsun K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir sonraki kurban sen olabilirsin! Susma, sesini çıkart, bir bir öldürülüyoruz!!" diye tepkisini dile getirdi.Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ailesinin avukatı Mehmet Bozkurt da kazayla ilgili şu yorumlarda bulundu: "Olay yeri tespit tutanağını hazırlayan polis kusur tespiti açısından uzman değil. Maktul, bisikletiyle yaya yoluna girdiği belirtilerek kusurlu gösterilmiş. Kazaya sanki bisiklet sebep vermiş gibi kusur tespiti yapılmış. Yaya geçidine gelirken hız düşürülmesi gerekir. Görüntülerde hızını düşürmediği görülüyor. Trafik akışı yoğun bir caddede kasis yok. Bu nedenle yaya geçidinde sürücünün hızı azaltması gerekirdi."