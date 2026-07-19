Sürücü ile polisin işbirliği faciayı önledi

Karacabey ilçesinde yüklediği karpuzlarla yola çıkan kamyonun sürücüsü Mehmet Bayakbayan, Ankara istikametinde seyir halindeyken, İnegöl ilçesinde frenlerinin boşaldığını fark etti. Büyük bir panik yaşayan ve faciaya neden olmak istemeyen Bayakbayan hemen 112 Acil Servis hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine İlçedeki trafik ve asayiş ekipleri teyakkuza geçti. Seyir halindeki kamyonun önünde ve arkasında güvenlik alanı oluşturan ekipler, diğer yandan araçların Ankara yoluna çıkmasına engel olmaya başladı. Yolda seyir halinde olan araçlarda uyarılarak yol kenarında durduruldu.

15 KİLOMETRE KONTROLLÜ TAKİP

Yolda güvenlik önlemlerini alan ekipler, kamyonun boşaltılan yolda yavaşlayarak durması için takibe başladı. Freni patladığı noktadan itibaren takip edilen ve hızla ilerleyen kamyon, 15 kilometre boyunca boş yolda yavaşlayarak durduruldu. Duyarlı sürücünün ihbarı ve polis ekiplerinin hızla önlem almasıyla birlikte büyük bir facianın önüne geçildi.

"ÇOK KORKTUM İHBARDA BULUNDUM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Mehmet Bayakbayan, "Normal eşkilde yoluma devam ettiğim sırada kamyonun frenlerinin boşaldığını fark ettim. Biranda paniğe kapıldım. Çevremde trafik akışı yoğundu. Işık ve korna ile çevremdeki araçları uyarmaya çalıştım. Daha sonra aklıma yardım istemek geldi. Hemen 112'yi aradım. Yaptığım ihbardan kısa bir sonra ilerlediğim yolda trafik yoğunluğunun azaldığını fark ettim. Kamyonun önüne ve arkasına trafik ekipleri geldi. Ekipleri görünce çok rahatladım. Yolu boşalttılar. Boş yolda yaklaşık 15 kilometre sonra kamyon durdu. Tüm ekiplere ve diğer duyarlı tüm sürücülere teşekkür ediyorum" dedi. Bursa'da 2022 yılında yaşanan benzer bir olayda freni patlayan bir tır, Kestel ilçesinde kırmızı ışıklarda bekleyen araçların arasına dalmıştı. Feci kazada 4 kişi ölmüş 20 kişi de yaralanmıştı.