Sürüklenen göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yoğun yağmur altında motoru arızalanan ve denizde sürüklenen lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım günü saat 05.05'te, motoru arızalanan bir lastik botun sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine, TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-41 Sahil Güvenlik Botu hızla olay yerine sevk edildi. Zorlu hava şartlarında ve yağmurun altında sürüklenen lastik bot tespit edildi ve kurtarma operasyonu başladı. Botta bulunan 26 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. İHA