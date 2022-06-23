Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar finale kalmak adına, kıran kırana mücadeleler veriyorlar. Öte yandan izleyiciler Survivor 2022 final tarihini merak ediyor. Survivor'da 2021 sezonu 129 bölüm yayınlanarak 25 Haziran 2021 tarihinde bitmişti. Ancak bu sezon yarışmanın biraz daha uzun sürmesi bekleniyor. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün var, final nerede yapılacak?