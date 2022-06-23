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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:33

Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün var, final nerede yapılacak?

Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün var, final nerede yapılacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022’de adım adım sona yaklaşılıyor. Yarışmanın bitmesine sayılı günler kala geriye kalan isimler; Hikmet, Adem, Nisa, Batuhan, Nagihan ve Ayşe oldu. Bu 6 isim arasından 2 yarışmacı daha Dominik’te veda edecek. Yarışmacılar finale kalmak için kıran kırana mücadele veriyorlar. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün var, final nerede yapılacak?

Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar finale kalmak adına, kıran kırana mücadeleler veriyorlar. Öte yandan izleyiciler Survivor 2022 final tarihini merak ediyor. Survivor'da 2021 sezonu 129 bölüm yayınlanarak 25 Haziran 2021 tarihinde bitmişti. Ancak bu sezon yarışmanın biraz daha uzun sürmesi bekleniyor. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün var, final nerede yapılacak?

SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2022'de sona 10 günden kısa bir süre kalırken, tam tarih net olarak bilinmiyor.

SURVİVOR 2022'YE EN SON KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2022'ye en son veda eden isim Berkan Karabulut oldu.

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Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün var, final nerede yapılacak?
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