Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bayhan hakkında merak edilenler

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980'de Adana'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Bayhan, müzikle ilk kez burada, kaldığı yetiştirme yurdunda tanıştı. Türkiye'ye dönüşünün ardından 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasına katılarak kendine özgü yorumu ve tarzıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Yarışmayı üçüncülükle tamamlayan sanatçı, müzik kariyerini hızla sürdürerek 2004'te Hayal Edemiyorum, 2008'de ise Kısa Veda adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.