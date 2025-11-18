Survivor 2026 Yarışmacısı Murat Arkın Kimdir? Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın kaç yaşında, nereli? İşte filmleri ve hayatı

MURAT ARKIN KİMDİR?

Murat Arkın; kimlikteki ismiyle Murat Cüreklibatur 4 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu. Babası Cüneyt Arkın'ın izinden giden ve oyunculuğu seçen ünlü ismin babasına benzerliği de oldukça dikkat çekici.

Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.

Son döneme Börü ve Dağ filmleri ile damga vuran Murat Arkın zaman zaman Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlere benzer yapımlarda da yer aldı.