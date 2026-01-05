Survivor 2026’da eleme adayı potaya giriyor! 5 Ocak 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu yaşam şartları ve açlıkla mücadele eden yarışmacılar için "dokunulmazlık" artık her şeyden daha önemli. Geçtiğimiz gün yapılan ilk eleme düellosunda Selen Görgüzel'in adaya veda etmesinin ardından, her iki takım da eksilen gücünü geri kazanmak ve haftaya moralli başlamak istiyor. Çekişmeli geçen parkurun sonunda hangi takımın konseye gitmekten kurtulduğu ve adada gerilimin dozunun nasıl arttığı merak konusu. Peki, 5 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?