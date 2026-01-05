Haberler Yaşam Haberleri Survivor eleme adayı 5 Ocak 2026: TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 5.01.2026 23:57 Son Güncelleme: 6.01.2026 00:08

Survivor eleme adayı 5 Ocak 2026: TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının yarışması Survivor 2026’da heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor! Geçtiğimiz gün yaşanan ilk eleme şokunun ardından adada kartlar yeniden dağıtılıyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı haftanın yeni dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, adeta canını dişine taktı. Peki, bu akşamki zorlu mücadelede dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İlk konseyde potaya giren Survivor eleme adayı kim oldu? İştebson bölüme dair merak edilenler:

Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu yaşam şartları ve açlıkla mücadele eden yarışmacılar için "dokunulmazlık" artık her şeyden daha önemli. Geçtiğimiz gün yapılan ilk eleme düellosunda Selen Görgüzel'in adaya veda etmesinin ardından, her iki takım da eksilen gücünü geri kazanmak ve haftaya moralli başlamak istiyor. Çekişmeli geçen parkurun sonunda hangi takımın konseye gitmekten kurtulduğu ve adada gerilimin dozunun nasıl arttığı merak konusu. Peki, 5 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (5 OCAK 2026)

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da potaya giren yarışmacı Keremcem oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Adaya veda eden yarışmacı Selen Görgüzel oldu. Düelloyu kaybeden Selen için rakip takım da oylama yaptı ancak takımlarına katmak istemedi. Bu noktada yarışmacının Survivor hayalleri son buldu.

