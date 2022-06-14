Survivor eleme adayı belli oldu! 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Bu hafta ikinci eleme adayı belli oldu. Böylece bu hafta eleme potasında kim olduğu da belli oldu. Dokunulmazlığı alan takım da belli oldu. Vatandaşlar Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı sorularını yöneltiyor. Peki, 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar…
Survivor zorlu parkurda ilk turu ünlüler kazandı. İkinci turu gönüllüler aldı. Son yarışmada ise kazanan ünlüler oldu ve dokunulmazlığı ünlüler almış oldu.
Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlığı ünlüler aldı. Bu hafta ikinci defa dokunulmazlığı ünlüler almış oldu.