Haberler Yaşam Haberleri Survivor eleme adayı belli oldu! 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 00:36

Survivor eleme adayı belli oldu! 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı belli oldu! 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale sayılı günler kaldı. Kısa bir süre sonra takımlar artık olmayacak ve herkes bireysel devam edecek. İzleyiciler de bu heyecanlı dakikaları izlemekten keyif alıyor. Vatandaşlar 13 Haziran Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorusunu yöneltiyor. Dokunulmazlık gibi eleme adayı da belli oldu. Eleme adayı kim oldu sorusu sürekli sorulmakta. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

Survivor All Star'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Bu hafta ikinci eleme adayı belli oldu. Böylece bu hafta eleme potasında kim olduğu da belli oldu. Dokunulmazlığı alan takım da belli oldu. Vatandaşlar Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı sorularını yöneltiyor. Peki, 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor zorlu parkurda ilk turu ünlüler kazandı. İkinci turu gönüllüler aldı. Son yarışmada ise kazanan ünlüler oldu ve dokunulmazlığı ünlüler almış oldu.

Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlığı ünlüler aldı. Bu hafta ikinci defa dokunulmazlığı ünlüler almış oldu.

13 HAZİRAN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı bu hafta kaybeden takım gönüllüler oldu Gönüllüler Konseyinde eleme adayı Atakan olarak belirlendi. Böylece ikinci eleme adayı da Gönüllüler takımından oldu.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında Atakan ve Nisa bulunmakta.

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Survivor eleme adayı belli oldu! 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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