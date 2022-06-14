Survivor eleme adayı belli oldu! 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Bu hafta ikinci eleme adayı belli oldu. Böylece bu hafta eleme potasında kim olduğu da belli oldu. Dokunulmazlığı alan takım da belli oldu. Vatandaşlar Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı sorularını yöneltiyor. Peki, 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar…