Dün akşam gerçekleşen eleme ardından son 10 isim mücadeleye devam ediyor. Bu akşam "Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusu arama geçmişlerinde yerini aldı. Yeni haftaya Adem ve Hikmet gerginliği damga vururken Acun Ilıcalı'dan bireysellik hatırlatması geldi. Bu noktada "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Kaptanlık oyunu ile yeni takımların belirleneceği mücadele kıran kırana geçiyor. Peki, Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte detaylar…
SURVİVOR'DA HAFTANIN YENİ KAPTANLARI BELLİ OLDU!
Bu akşam yarışmanın başında erkekler ve kadınlar özelinde kaptanlk yarışı gerçekleşti.
Erkeklerde kaptan 46 saniye ile Atakan olurken kadınlarda kaptan 52 saniyeyle Nagihan oldu!
Kaptanlar kendi takımlarını oluşturup mücadele edecek.
GÖNÜLLÜLER:
Berkan
Atakan
Hikmet
Nisa
Ogeday
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi haftanın ilk oyunu olacak.
Yeni takımlarla başlanan mücadelede eksilmeme savaşı verilecek.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 1. Eleme adayı bugün belli oluyor. Yeni takımlarla gerçekleştirilen yeni dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım konseyde mücadele verecek.
Survivor All Star eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi ardından belli olacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da en son Evrim Keklik elendi. Giderken göz yaşları ile veda konuşması yapan yarışmacı kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.
Elenecek yeni isim belirlenecek eleme adayları ardından haftaya belli olacak. Son dokunulmazlık oyunu ardından Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak.