Dün akşam gerçekleşen eleme ardından son 10 isim mücadeleye devam ediyor. Bu akşam "Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusu arama geçmişlerinde yerini aldı. Yeni haftaya Adem ve Hikmet gerginliği damga vururken Acun Ilıcalı'dan bireysellik hatırlatması geldi. Bu noktada "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Kaptanlık oyunu ile yeni takımların belirleneceği mücadele kıran kırana geçiyor. Peki, Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte detaylar…