Survivor finali ne zaman, kaç gün kaldı? Acun Ilıcalı açıkladı: 2022 Survivor All Star ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

Survivor 2022 finali için geri sayım başladı. Bireysele dönen yarışta her hafta bir kişi eksilmeye devam ediyor. 6 kişilik yarışta final adayları netleşmeye başladı. Büyük final için gün sayılırken final tarihi de merak konusu. Bu noktada "Survivor final ne zaman, nerede?" Soruları yanıt aramaya başladı. Dörtlü final için sayılı günler kaldı. Peki, 2022 Survivor ne zaman bitiyor, büyük final ne zaman? İşte detaylar…