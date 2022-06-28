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Giriş Tarihi: 28.6.2022 08:43 Son Güncelleme: 28.6.2022 08:44

Survivor finali ne zaman, kaç gün kaldı? Acun Ilıcalı açıkladı: 2022 Survivor All Star ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

Survivor finali ne zaman, kaç gün kaldı? Acun Ilıcalı açıkladı: 2022 Survivor All Star ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

Survivor All Star 2022 bireysel yarışa döndü. İzleyenler finalistleri görmek için yarışları takip etmeye devam ediyor. Final heyecanını yakından yaşamak isteyenler de “Survivor final nerede olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Giderek eksilen kadroda finale aday gösterilen isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Elenen yarışmacılarla bir araya gelinecek organizasyon için geri sayım başladı. Peki, 2022 Survivor final ne zaman, Survivor ne zaman bitiyor? İşte yanıtlar…

Survivor 2022 finali için geri sayım başladı. Bireysele dönen yarışta her hafta bir kişi eksilmeye devam ediyor. 6 kişilik yarışta final adayları netleşmeye başladı. Büyük final için gün sayılırken final tarihi de merak konusu. Bu noktada "Survivor final ne zaman, nerede?" Soruları yanıt aramaya başladı. Dörtlü final için sayılı günler kaldı. Peki, 2022 Survivor ne zaman bitiyor, büyük final ne zaman? İşte detaylar…

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2022 final tarihi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Yarışmacılarla birlikte Instagram canlı yayını yapan Ilıcalı, final için son bir hafta kaldığını belirtmişti. Büyük final tarihini de verdi!

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Survivor final tarihi 30 Haziran olarak açıklandı. Buna göre 29 Haziran Çarşamba günü yarı final gerçekleşecek ve ertesi gün 2022 şampiyonu belli olacak.

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Survivor finali ne zaman, kaç gün kaldı? Acun Ilıcalı açıkladı: 2022 Survivor All Star ne zaman bitiyor, tarih belli mi?
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