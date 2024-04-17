Survivor kim elendi, kim gitti? Düello oyunu heyecanı... TV8 17 Nisan 2024 Survivor’a veda eden isim belli oluyor!

Survivor kim gitti sorusu gündemdeki yerini aldı! TV8'in uzun soluklu yarışması 17 Nisan Çarşamba akşamı 88. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar arasında düello oyunu oynanıyor. Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Yaman, Yunus Emre ve Özgür zorlu parkurda elenmemek için mücadele ediyor. Düelloyu kimin kazanacağı merak ediliyor. Survivor'a veda eden isim gecenin sonunda belli olacak. Peki, TV8 ile 17 Nisan 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.