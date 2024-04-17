Survivor kim elendi, kim gitti? Düello oyunu heyecanı... TV8 17 Nisan 2024 Survivor’a veda eden isim belli oluyor!

Survivor kim gitti sorusu gündemdeki yerini aldı! TV8'in uzun soluklu yarışması 17 Nisan Çarşamba akşamı 88. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar arasında düello oyunu oynanıyor. Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Yaman, Yunus Emre ve Özgür zorlu parkurda elenmemek için mücadele ediyor. Düelloyu kimin kazanacağı merak ediliyor. Survivor'a veda eden isim gecenin sonunda belli olacak. Peki, TV8 ile 17 Nisan 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR ALL STAR DÜELLO OYUNUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı 88. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yeni bölümde düello oyunu oynanıyor. Eleme potasında kırmızı takımdan 2 yarışmacı, mavi takımdan da 2 yarışmacı bulunuyor.
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
16 Nisan 2024 Salı akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star düello eşleşmeleri belli oldu.
Performansa göre düelloda Yunus Emre - Yaman, Özgür - Batuhan eşleşmesi yapıldı.
Yunus Emre - Yaman, Özgür - Batuhan düelloda adada kalma mücadelesi verecek
Potadaki yarışmacılar arasında oynanan düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli olacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
1. eleme adayı: ÖZGÜR (mavi takım)
2. eleme adayı: YAMAN (kırmızı takım)
3. eleme adayı: YUNUS EMRE (mavi takım)
4. eleme adayı: BATUHAN (kırmızı takım)