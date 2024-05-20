Survivor kim elendi? TV8 ile 20 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Elenen isim kim olacak?

Survivor kim elendi, Merve mi Özgür mü Hilmicem mi Nagihan mı soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşılan süreçte Aleyna'nın ardından ortalık karıştı. Nefise ile başlayan tartışma Yunus Emre'nin dahil olmasıyla konseye taşındı. Öte yandan Survivor eleme düellosu heyecanı ile bu akşam yayında. Peki; 20 Mayıs Survivor kim elendi? İşte, detaylar...
SURVİVOR'DA HAFTANIN TAKIMLARI
Kaptanlık oyununu kazanan Atakan ve Seda'nın oluşturduğu takımlar bu hafta şöyle mücadele etti:
Kırmızı Takım: Atakan, Merve, Yunus Emre, Nefise, Hilmi Cem, Nagihan
Mavi Takım: Seda, Ogeday, Damla Can, Özgür, Batuhan
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
1. ADAY: MERVE
2. ADAY: ÖZGÜR
3. ADAY: HİLMİCEM
4. ADAY: NAGİHAN
NAGİHAN İÇİN KRİTİK EŞİK!
Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunlara çıkmayan ve performans tablosuyla 4. aday oaln Nagihan düelloda da yarışmayacağını söyledi ancak yarıştan kopmak istemedi. Acun Ilıcalı'nın aktardığına göre yarışmaya veda etmesi istenen Nagihan konseyde sisteme sitem etti.
Ardından düelloya çıkmak istediğini söyleyen yarışmacının eleme gecesinde olması bekleniyor.
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
Ilıcalı, adayların netleşmesi ardından düelloda eşleşmenin Merve-Özgür, Nagihan-Hilmi Cem arasında olduğunu açıkladı.