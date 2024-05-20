Survivor kim elendi? TV8 ile 20 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Elenen isim kim olacak?

Survivor kim elendi, Merve mi Özgür mü Hilmicem mi Nagihan mı soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşılan süreçte Aleyna'nın ardından ortalık karıştı. Nefise ile başlayan tartışma Yunus Emre'nin dahil olmasıyla konseye taşındı. Öte yandan Survivor eleme düellosu heyecanı ile bu akşam yayında. Peki; 20 Mayıs Survivor kim elendi? İşte, detaylar...