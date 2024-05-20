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Giriş Tarihi: 20.5.2024 13:50

Survivor kim elendi? TV8 ile 20 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Elenen isim kim olacak?

Yeni pota kuruldu! Hızlı eleme haftalarının başladığı All Star'da Aleyna'nın ardından bir isim daha adaya veda ediyor. Survivor kim elendi 20 Mayıs günü ekranlara gelecek bölümle gündemde. Potaya giren Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmicem yarışta tüm güçlerini kullanacak. Sakatlık yaşayan ancak yine de düelloya çıkmak isteyen Nagihan'ın performansı geceye damga vuracak. Survivor'da elenen isim için nefesler tutuldu. Peki; TV8 ile 20 Mayıs Survivor kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi? TV8 ile 20 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Elenen isim kim olacak?

Survivor kim elendi, Merve mi Özgür mü Hilmicem mi Nagihan mı soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşılan süreçte Aleyna'nın ardından ortalık karıştı. Nefise ile başlayan tartışma Yunus Emre'nin dahil olmasıyla konseye taşındı. Öte yandan Survivor eleme düellosu heyecanı ile bu akşam yayında. Peki; 20 Mayıs Survivor kim elendi? İşte, detaylar...

SURVİVOR'DA HAFTANIN TAKIMLARI

Kaptanlık oyununu kazanan Atakan ve Seda'nın oluşturduğu takımlar bu hafta şöyle mücadele etti:

Kırmızı Takım: Atakan, Merve, Yunus Emre, Nefise, Hilmi Cem, Nagihan

Mavi Takım: Seda, Ogeday, Damla Can, Özgür, Batuhan

Haftanın üç dokunulmazlık oyunundan ilkini mavi takım kazandı. 2. oyun kırmızı takımın oldu. 3. oyunda ise yeniden başarı gösteren mavi takımın ardından potaya iki ada kırmızı takımdan girmiş oldu.

4. aday ise performans tablosuna göre belirlendi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ADAY: MERVE

2. ADAY: ÖZGÜR

3. ADAY: HİLMİCEM

4. ADAY: NAGİHAN

NAGİHAN İÇİN KRİTİK EŞİK!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunlara çıkmayan ve performans tablosuyla 4. aday oaln Nagihan düelloda da yarışmayacağını söyledi ancak yarıştan kopmak istemedi. Acun Ilıcalı'nın aktardığına göre yarışmaya veda etmesi istenen Nagihan konseyde sisteme sitem etti.

Ardından düelloya çıkmak istediğini söyleyen yarışmacının eleme gecesinde olması bekleniyor.

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Ilıcalı, adayların netleşmesi ardından düelloda eşleşmenin Merve-Özgür, Nagihan-Hilmi Cem arasında olduğunu açıkladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

TV8 ile 20 Mayıs Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz elemede Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Aleyna olmuştu.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 20 Mayıs Survivor’da eleme düellosu heyecanı! Elenen isim kim olacak?
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