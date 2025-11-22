Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu, Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var?

Yarışma kadrosuna dahil edilen isimlerin Acun Ilıcalı tarafından birer birer açıklanmasıyla birlikte, programın sevenleri Survivor ne zaman başlıyor, Survivor 2026 kadrosunda kimler var soruları yanıt arıyor. Ünlüler-Gönüllüler takımında hangi yarışmacıların yer alacağı ve programın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte son açıklamalar;