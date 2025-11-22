Haberler Yaşam Haberleri Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu, Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 14:47

MasterChef’in final yapmasının ardından yeni sezona başlayacak olan Survivor için geri sayım başladı. Yeni yıla haftalar kala Survivor ne zaman başlıyor, Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu soruları araştırma konusu oldu. Yarışmanın sevenleri, Acun Ilıcalı’nın açıklamalarını takip etmeye başladı. İşte Ünlüler-Gönüllüler takımında yer alacak yarışmacılar ve merak edilenlerin yanıtı.

Yarışma kadrosuna dahil edilen isimlerin Acun Ilıcalı tarafından birer birer açıklanmasıyla birlikte, programın sevenleri Survivor ne zaman başlıyor, Survivor 2026 kadrosunda kimler var soruları yanıt arıyor. Ünlüler-Gönüllüler takımında hangi yarışmacıların yer alacağı ve programın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte son açıklamalar;

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayın tarihi netleşmemekle birlikte MasterChef finalinin hemen ardından Survivor 2026 sezonunun başlaması bekleniyor. Yılın ilk aylarında sezonun başlayacağı öngörülüyor.

SURVIVOR YARIŞMACI KİMLER?

Acun Ilıcalı tarafından bu zamana kadar açıklanan 2026 Survivor yarışmacıları şöyle:

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Seren Ay Çetin

Selen Görgüzel

Tam kadronun ve takımların Aralık ayının ilk günlerine kadar netleşeceği belirtiliyor. Survivor 2026'nın Ünlüler/Gönüllüler ya da Kırmızı/Mavi formatıyla mı ilerleyeceği de bu dönemde duyurulacak.

