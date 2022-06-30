Survivor büyük finale gelindi. Şampiyon belli oluyor. 15 Ocak 2022 tarihinde başlayan Survivor All Star, böylece yarın itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle Masterchef'in başlamasıyla adada hayatta kalmaya ve ödüller toplamaya çalışan ekip, 6 aylık süreci noktalıyor. Her hafta eleme adayları belli oluyor. 29 Haziran 2022 çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde finale kalan yarışmacılar belirlendi. Böylece bugün Survivor şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar!