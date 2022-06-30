Survivor büyük finale gelindi. Şampiyon belli oluyor. 15 Ocak 2022 tarihinde başlayan Survivor All Star, böylece yarın itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle Masterchef'in başlamasıyla adada hayatta kalmaya ve ödüller toplamaya çalışan ekip, 6 aylık süreci noktalıyor. Her hafta eleme adayları belli oluyor. 29 Haziran 2022 çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde finale kalan yarışmacılar belirlendi. Böylece bugün Survivor şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar!
Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırdı.
29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu. Batuhan ile mücadelede finale kalan yarışmacı Nisa oldu.
Survivor şampiyonu 30 Haziranda belli olacak.
Final için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 30 Haziran akşamı kimin şampiyon olduğu belli olacak. SMS oylamasına NİSA ve AYŞE kalmıştı. SMS oylarıyla finale kalan Nisa oldu!
28 Haziran: Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.
29 Haziran oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu. İşte finale kalan iki isim;
En son Adem'in Nisa'yı son anda elemesiyle birlikte finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar şu şekilde:
1 – Adem
2 - Nisa