Haberler Yaşam Haberleri Survivor şampiyon kim oldu? 2022 Survivor All Star Şampiyonu Nisa mı, Adem mi, kim kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor
Giriş Tarihi: 30.6.2022 16:39 Son Güncelleme: 2.9.2022 11:43

Survivor şampiyon kim oldu? 2022 Survivor All Star Şampiyonu Nisa mı, Adem mi, kim kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor

Survivor All Star şampiyonu kim oldu sürekli soruluyor Adada yarışmaya 2022 ocak ayında başlayan yarımcılar, SMS oylamaları sonucu bir bir elendi. Geriye kalan iki yarışmacı finale kaldı. Acun Ilıcalı’nın her hafta açıkladığı eleme adayları sonucu bu hafta başka bir soru gündemi meşgul edecek: Survivor şampiyonu kim oldu, büyük ödülü kim kazandı 2022? Nisa'nın Batuhan'ı elemesiyle birlikte finale Batuhan ve Nisa kaldı. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu ortamda Survivor şampiyonu belli oluyor.

Survivor şampiyon kim oldu? 2022 Survivor All Star Şampiyonu Nisa mı, Adem mi, kim kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor

Survivor büyük finale gelindi. Şampiyon belli oluyor. 15 Ocak 2022 tarihinde başlayan Survivor All Star, böylece yarın itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle Masterchef'in başlamasıyla adada hayatta kalmaya ve ödüller toplamaya çalışan ekip, 6 aylık süreci noktalıyor. Her hafta eleme adayları belli oluyor. 29 Haziran 2022 çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde finale kalan yarışmacılar belirlendi. Böylece bugün Survivor şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar!

SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırdı.

29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu. Batuhan ile mücadelede finale kalan yarışmacı Nisa oldu.

Survivor şampiyonu 30 Haziranda belli olacak.

SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR 2022?

Survivor büyük ödül Acın Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Araba ödülünde arabanın fiyatının 2 milyon TL olması sonucu beklentiler gittikçe artmış durumda.

FİNAL İÇİN SON ADIM!

Final için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 30 Haziran akşamı kimin şampiyon olduğu belli olacak. SMS oylamasına NİSA ve AYŞE kalmıştı. SMS oylarıyla finale kalan Nisa oldu!

SURVIVOR FİNALE KİM ÇIKTI?

28 Haziran: Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.

29 Haziran oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu. İşte finale kalan iki isim;

SURVIVOR FİNALE KİMLER KALDI?

En son Adem'in Nisa'yı son anda elemesiyle birlikte finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar şu şekilde:

1 – Adem

2 - Nisa

SURVIVOR FİNALE KİM KALACAK?

Survivor SMS oylamaları sonrası finale kalan yarışmacılar belli olacak. Adem ile Nisa arasından birisi, Survivor All Star 2022 finaline kalacak.

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Survivor şampiyon kim oldu? 2022 Survivor All Star Şampiyonu Nisa mı, Adem mi, kim kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor
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