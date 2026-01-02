Survivor Seren Ay Çetin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2026 kadrosunda!

1,69 boyuncaki Milli Boksörümüz Seren Ay Çetin, horoz sıklettir. Çetin, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör ünvanına sahiptir. Kemeri ise iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'in elinden nakavt ile almıştır.

Ayrıca, Fethiye'de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında 5 kez dünya şampiyonu olan Fabiana Bytqi ile 10 rauntluk mücadelenin ardından altın kemeri de ülkemize kazandırmıştır.