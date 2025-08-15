Süryaniler 2 bin yıllık duada buluştu

DÜNYADAKİ Süryaniler, Mardin Midyat'ın Anıtlı Köyü'nde her yıl Ağustos ayının 15'inde 2 bin yıllık Şahro geleneğini sürdürüyorlar. Hz. İsa'nın doğumu ile birlikte MS 1'inci yüzyılda inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerinden biri olduğuna inanılan Anıtlı Köyü'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde, Süryaniler 2 bin yıldır düzenledikleri Şahro Günü'nde ayin ve törenlerle Meryem Ana'yı ölümünün yıldönümünde andılar. Süryaniler için çok büyük manevi duyguların beslendiği bu anma gününe 7'den 70'e her yaştan Süryani vatandaşlar ilgi gösterdi. Dünyanın dört bir yanından gelen cemaat üyeleri, Meryem Ana için dualarla bir araya geldi. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş ve din adamlarının yönettiği ayin, manevi bir atmosferde gerçekleşti. Ayin esnasında tütsüler yakıldı. Katılımcılar dua sırasında birbirlerine kenetlenerek duygusal anlar yaşadı.