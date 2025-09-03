Haberler Yaşam Haberleri Süryaniler Midyat’ta yeni yaşamlarına başladı
Giriş Tarihi: 4.9.2025

MEHMET NAYIFOĞLU
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gülgöze (Ayn Wardo) Köyü'ne geri dönen Süryani aileler, köyde modern mimariyle tasarlanmış 10 dubleks villa inşa etti. Üç yıl süren çalışmalar sonucunda tamamlanan yapılar yüzme havuzu, sosyal tesis ve hobi bahçeleri ile donatıldı. Açılış törenine Patrik Mor İğnatius II. Afrem Karim, metropolitler, rahipler ve çok sayıda din adamı katıldı. Patrik Afrem, tören sırasında dualar eşliğinde kurdeleyi kesti. Şatoların taş işçiliği, bölgedeki geleneksel Midyat taş mimarisiyle uyumlu şekilde tasarlandı. Aileler, Avrupa ve Amerika'daki yaşamlarından sonra köyde ikamet etmeye başladı.
