Süryaniler Şahro Bayramı ile kutladı

Süryaniler ise Meryem Ana'nın göğe yükselişini Şahro Bayramı ile kutladı. Hz. İsa'nın doğumunun ardından inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerden biri olduğuna inanılan Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayine Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Amerika, Fransa, Avusturya, Hollanda gibi birçok ülkeden gelen Süryaniler de katıldı. Ayrıca, Midyat ve köylerinde yaşayan yüzlerce Süryani, papaz, rahip, rahibe ve şemmasın katıldığı, manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı gün olarak tanımlanan ayini, Turabdin Metropoliti Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş yönetti. Meryem Ana'nın ölümü nedeniyle 5 gün boyunca oruç tutan Süryaniler, bu süre zarfında hayvansal hiçbir gıdayı yemeyip oruç tutarak geçirdi. Anma töreninin sona ermesiyle, öğle yemeğinde oruçluyken yenilmeyen etli bir yemek ikram edildi.