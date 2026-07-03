Suşehri Adliyesi’nin bölge derecesi yükseltildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun Suşehri Adliyesi'ne ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2026 tarihli ve 1043sayılı kararla, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki adliyenin bölge derecesinin değiştirilmesine hükmedildi.

BÖLGE DERECESİ 4'TEN 3'E ÇIKARILDI

Kararda, 19 Şubat 1988 tarihli Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin ekli bölge listesinde yer alan Suşehri Adliyesi'nin durumunun yeniden değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemede ilçenin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel yapısı, ulaşım imkânları ile gelişmişlik düzeyi ve önemli merkezlere yakınlığı göz önünde bulunduruldu. Bu değerlendirme sonucunda, Suşehri Adliyesi'nin 4 olan bölge derecesinin 3 olarak değiştirilmesine karar verildi.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

HSK'nın 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun verdiği yetki doğrultusunda aldığı kararın, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi. Bölge derecesindeki değişiklikle birlikte Suşehri Adliyesi, hâkim ve cumhuriyet savcılarının atama ve nakil işlemlerinde yeni bölge statüsüne göre değerlendirilecek.