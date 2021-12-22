Susurluk davası hükümlüsüydü! Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

VİP BÖLMEYE BİRLİKTE GİRDİLER

SABAH'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; 12-13 kişilik bir grup Kadıköy'deki lüks restoranın dün akşam 21.00 sularında giriş yaptı. Restoranın içerisinde bulunan VİP bölmeye geçen grup, servis yapacak garsonlara ise verdikleri siparişleri topluca içeri bırakmalarını söyledi.

GARSONLARI UZAKLAŞTIRDILAR

Restorandaki garsonların servis yapmak için odaya alınmadığı öğrenilirken, garsonlar VİP odadan uzaklaştırıldı. Sık sık bağrışma seslerinin duyulduğu odada 23.30 sularında silahlar çekildi. Grup içerisinde çıkan tartışma nedeniyle çatışma çıktığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçının öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Restoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor.

7 KİŞİ YAKALANDI

Kadıköy Kalamış'ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen ve Susurluk Davası'nda adı geçen eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ile Emekli Polis Memuru Şahin Aslan'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Kalamış'ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Memuru Şahin Aslan ile bir grup arasında silahlı kavga çıkmış, çıkan çatışmada Bandırmalıoğlu ile Aslan hayatını kaybetmişti.

Kadıköy'de 5 kişinin de silahla yaralandığı çatışmayla ilişkili sıcak bir gelişme yaşandı. 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Memuru Aslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.