Susurluk davası hükümlüsüydü! Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Son dalkika haberi... stanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay Kadıköy Kalamış'ta lüks bir restoranda meydana geldi. İddialara göre; 20 Aralık saat 23.30 sıralarında lüks restoranda iki farklı grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Peş peşe silah sesleri üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.
Adrese giden polisler 7 kişinin silahla vurulduğunu belirledi. Silahla vurulanlardan 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin; bir dönem Susurluk Dosyası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
VİP BÖLMEYE BİRLİKTE GİRDİLER
SABAH'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; 12-13 kişilik bir grup Kadıköy'deki lüks restoranın dün akşam 21.00 sularında giriş yaptı. Restoranın içerisinde bulunan VİP bölmeye geçen grup, servis yapacak garsonlara ise verdikleri siparişleri topluca içeri bırakmalarını söyledi.
GARSONLARI UZAKLAŞTIRDILAR
Restorandaki garsonların servis yapmak için odaya alınmadığı öğrenilirken, garsonlar VİP odadan uzaklaştırıldı. Sık sık bağrışma seslerinin duyulduğu odada 23.30 sularında silahlar çekildi. Grup içerisinde çıkan tartışma nedeniyle çatışma çıktığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.
Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçının öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Restoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor.
7 KİŞİ YAKALANDI
Kadıköy Kalamış'ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen ve Susurluk Davası'nda adı geçen eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ile Emekli Polis Memuru Şahin Aslan'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Kalamış'ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Memuru Şahin Aslan ile bir grup arasında silahlı kavga çıkmış, çıkan çatışmada Bandırmalıoğlu ile Aslan hayatını kaybetmişti.
Kadıköy'de 5 kişinin de silahla yaralandığı çatışmayla ilişkili sıcak bir gelişme yaşandı. 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Memuru Aslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede gözaltına alındığı ileri sürüldü.
Polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
ZİYA BANDIRMALIOĞLU KİMDİR?
Eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun adı son olarak 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti. Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar'ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyordu. 19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nde bozulmuştu, bunun üzerine dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.
Eski MİT'çi Tarık Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk'ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu bu dava kapsamında, 26 Ocak 2013'te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013'te tahliye edilmişti.
1997 yılında Susurluk davası sanıkları arasında ve tutuklu olarak yargılanan Ziya Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edilmişti. Ziya Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No'lu DGM'de görülen Susurluk davasında, aralarında İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça'nın arasında bulunduğu 13 sanıklar birlikte "Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları" gerekçesiyle 12 Şubat 2001'de 4'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Susurluk davasında verilen cezalar, 15 Ocak 2002'de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti.