Haberler Yaşam Haberleri Susurluk'ta otluk ve sazlık alanda korkutan yangın
Giriş Tarihi: 25.07.2026 02:05

Susurluk'ta otluk ve sazlık alanda korkutan yangın

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Balıkesir-Bursa karayolunun her iki tarafında etkili olan otluk ve sazlık alan yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü. Bölgede soğutma işlemi yapıldı.

İHA
Susurluk’ta otluk ve sazlık alanda korkutan yangın
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre yangın, Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk Outlet mevkisinde meydana geldi. Karayolunun her iki tarafında bulunan otluk ve sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliğinden 2 araç ve 7 personel ile Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 2 araç sevk edildi.

SOĞUTMA İŞLEMİ YAPILDI

Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek müdahale sonucunda, alevler daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma işlemi yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BALIKESİR #BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Susurluk'ta otluk ve sazlık alanda korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA