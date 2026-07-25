Susurluk’ta otluk ve sazlık alanda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk Outlet mevkisinde meydana geldi. Karayolunun her iki tarafında bulunan otluk ve sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliğinden 2 araç ve 7 personel ile Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 2 araç sevk edildi.

SOĞUTMA İŞLEMİ YAPILDI

Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek müdahale sonucunda, alevler daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma işlemi yapıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör