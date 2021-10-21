Son dakika: Sosyal medyada tepki çekmişti! Süt banyosu skandalında yeni gelişme

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süt toplama merkezinde süt banyosu yapan çalışanların videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler firmanın faaliyetine son vererek 13 bin 934 lirada idari para cezası kesti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alındı.
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki arkadaş 6 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2 arkadaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, iki arkadaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.
BERAAT KARARI VERİLDİ
Bugün görülen son duruşmaya Turgut ve Sayar katılmazken taraf avukatları ise hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütaalasında sanıkların mahkumiyetlerine yetecek derecede kuvvetli delil ve suç şüphesinin olmadığını, sanıkların içerisine girdiği suyun herhangi bir şekilde süte karıştırılmadığını ve dolayısıyla insan hayatını tehlikeye atacak bir durumun söz konusu olmadığını belirterek Turgut ve Sayar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
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Mahkeme heyeti de mütaala doğrultusunda her iki sanık hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesine hükmetti.Son dakika: Süt banyosu videosu Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme...