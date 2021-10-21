Son dakika: Sosyal medyada tepki çekmişti! Süt banyosu skandalında yeni gelişme

BERAAT KARARI VERİLDİ

Bugün görülen son duruşmaya Turgut ve Sayar katılmazken taraf avukatları ise hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütaalasında sanıkların mahkumiyetlerine yetecek derecede kuvvetli delil ve suç şüphesinin olmadığını, sanıkların içerisine girdiği suyun herhangi bir şekilde süte karıştırılmadığını ve dolayısıyla insan hayatını tehlikeye atacak bir durumun söz konusu olmadığını belirterek Turgut ve Sayar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

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Mahkeme heyeti de mütaala doğrultusunda her iki sanık hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesine hükmetti.

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