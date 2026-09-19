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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:32

Süt sağma makinesi can aldı: 58 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ahırda süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan 58 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHTAP AYDOĞAN
Süt sağma makinesi can aldı: 58 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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Olay, akşam saatlerinde Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin ahırında süt sağma makinesini kullanan Bahdişen H. (58), henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bahdişen H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NEVŞEHİR

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Süt sağma makinesi can aldı: 58 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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