Sütlerde şeffaf dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı, İçme Sütleri Tebliği'nde önemli değişiklere gitti. Yeni düzenlemeyle sütte yağ oranına ilişkin karışıklığa son verildi. Buna göre, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi için içme sütlerinin yağlılık sınıflandırılmasına yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce yağlılık sınıflandırılmasında "tam yağlı", "yarım yağlı", "yağsız" sınıflarına uymayan ve etikete yağ miktarı "Yüzde ... yağlı" şeklinde yazılarak piyasaya arz edilen ara yağ sınıflandırmaları ortadan kaldırıldı. Yumaklı değişiklikle "tam yağlı", "yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" şeklinde düzenlemeye gidildiğini kaydetti. Yumaklı, yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırmasının tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildiğinin altını çizdi. Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılabilecek.

SADECE DOĞAL AROMA VERİCİLER OLACAK: Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildiğine dikkati çeken Yumaklı, içme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının, kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9.5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığını anlattı. İçme sütlerine sakkaroz harici glikoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece 'doğal aroma vericilerin' kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.

LAKTOZSUZ SÜTLER DE DÜZENLENDİ: Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde 'doğal' ifadesi kullanılamayacak. Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemeye 31 Mart 2027'ye kadar uyum sağlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör