Suudi Arabistan’dan Trabzon’a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı

Suudi Arabistan'ın Hindistan, Vietnam ve Etiyopya ile birlikte Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırıldığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan'dan 3 yıl aradan sonra 172 yolcusuyla Trabzon'a ilk uçak geldi. Gelen turistler havalimanı apronda Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı tarafından karşılandı.

Yasağın sona ermesiyle 3 yıl aradan sonra Trabzon'a gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Suudi Arabistanlı turistlerden Ceylan Hamid ise, "Biz Suudi Arabistanlılar Trabzon'u ve İstanbul'u çok seviyoruz. Türkler bizim arkadaşlarımız. Bizler Müslümanız, kardeşiz.Çok şükür ki 3 yıl sonra yine buradayız" dedi.

Abdullah Hamit ise, "Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutluyuz. Arap ve Türkler Müslüman ve kardeşiz. Trabzon çok güzel bir yer. 1 hafta boyunca burayı gezeceğiz. Ben 4 yıl önce de gelmiştim. Bazı sorunlardan dolayı gelememiştik. Şimdi sorun ortadan kalkınca yeniden geldik ve çok mutluyuz. Bu sorunları gideren liderlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Uçakta burayı ilk kez görecek olanlar var. Burayı çok merak ediyorlar. Onlarda çok heyecanlı. Türkiye, Trabzon çok güzel. Hamd olsun ki yeniden buraya geldik" dedi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ise, "3 yıldır Suudi Arabistan'da bazı sebeplerden dolayı turistler gelemiyorlardı. 3 yıl aradan sonra 1 Temmuz itibarıyla ilk uçuşun gerçekleşti. Önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. Hem Trabzon hem de Doğu Karadeniz Bölgesi son ciddi bir artan turizm potansiyelimiz var. Bu turizm hareketliliğinde en büyük payı Orta Doğu Müslüman ülkelerden yoğun olarak bölgemize gelen turistler oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde havayolu şirketleri tarifeli seferler koyabilirler ,çünkü potansiyel var. Sadece yaz sezonunda değil Sonbahar ve kış sezonunda da uçuşların beklentisi var. Suudi Arabistan ile ciddi anlamda bir ivme kazanmaya devam edeceğiz. Şuan gelecek yolcuların doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde olduğunun bilgisini aldık" dedi.