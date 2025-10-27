Suyuna ilaç atıp tecavüz etti 18 yıl hapis cezası aldı

İstanbul'da genç bir kızın hayatı, kurulan korkunç tuzakla altüst oldu. Kendini "Hızır" olarak tanıtan kişinin 'Üzerinde cin ve peri var' dediği genç kızı türbelere götürdüğü, ardından da evine çağırıp uyku ilacı verdikten sonra tecavüz ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 17 Kasım'da İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda 29 yaşındaki Mücahide P., hamile kalınca durum ortaya çıktı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Mücahide P., ailesinin de durumu öğrenmesi üzerine şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Barış P. tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış P. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Barış P. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.